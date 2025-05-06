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Летіли на Москву: росіяни поскаржилися на атаку дронів

Московська область, Вівторок 06 травня 2025 18:17
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Летіли на Москву: росіяни поскаржилися на атаку дронів Ілюстративне фото: під Москвою збили дрони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії сьогодні, 6 травня, зафіксували невідомі безпілотники. Вони нібито летіли в бік Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza і мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.

Як пишуть у мережі, дрони збили в небі над містом Ногінськ, яке розташоване за 70 кілометрів на схід від Москви. При цьому Telegram-канали опублікували відео зі збитим безпілотником.

На тлі цього аеропорти Калуги, Тамбова і Ярославля ввели тимчасове обмеження на виліт і посадку.

Водночас пізніше мер Москви розкрив більш докладні деталі інциденту.

"Силами ППО Міноборони відбито атаку двох безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - коротко написав він.

Про наслідки такої атаки інформації поки що немає.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, вночі Росію також атакували невідомі безпілотники. Зокрема, ППО працювала в Москві та Підмосков'ї.

Російське Міністерство оборони, як зазвичай, відзвітувало про збиття десятків дронів у Брянській, Воронезькій, Московській та інших областях.

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Російська Федерація Москва ППО Атака дронів
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