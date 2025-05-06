Летіли на Москву: росіяни поскаржилися на атаку дронів
У Росії сьогодні, 6 травня, зафіксували невідомі безпілотники. Вони нібито летіли в бік Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza і мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.
Як пишуть у мережі, дрони збили в небі над містом Ногінськ, яке розташоване за 70 кілометрів на схід від Москви. При цьому Telegram-канали опублікували відео зі збитим безпілотником.
На тлі цього аеропорти Калуги, Тамбова і Ярославля ввели тимчасове обмеження на виліт і посадку.
Водночас пізніше мер Москви розкрив більш докладні деталі інциденту.
"Силами ППО Міноборони відбито атаку двох безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - коротко написав він.
Про наслідки такої атаки інформації поки що немає.
Нічна атака дронів
Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, вночі Росію також атакували невідомі безпілотники. Зокрема, ППО працювала в Москві та Підмосков'ї.
Російське Міністерство оборони, як зазвичай, відзвітувало про збиття десятків дронів у Брянській, Воронезькій, Московській та інших областях.
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