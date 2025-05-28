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У Підмосков'ї лунали вибухи, у столиці РФ заявили про "відбиття" атаки дронів

Москва, Росія, Середа 28 травня 2025 01:44
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У Підмосков'ї лунали вибухи, у столиці РФ заявили про "відбиття" атаки дронів Ілюстративне фото: у Москві кажуть про "відбиття" дронової атаки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У кількох містах в Підмосков'ї у ніч проти 28 травня було чути вибухи, у регіоні ведеться робота ППО через безпілотники, які летіли у бік російської столиці. Була призупинена робота московських аеропортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та російські Telegram-канали.

За словами мера країни-агресора, силами та засобами ППО начебто вже було ліквідовано дванадцять БПЛА, які "летіли на Москву".

Так, спочатку він розповів про збиття 4-х дронів, потім ще 2-х, потім також розповів про наступні два збиття, а згодом ще двічі - по одному безпілотнику.

"ППО Міноборони продовжує відбивати атаки ворожих безпілотників. Знищено два БПЛА, які летіли на Москву", - йдеться в публікації Собяніна в мережі станом на 01:18.

Крім того, у кожному дописі про "відбиття" дронової атаки він розповідав, що "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".

Вибухи у Підмосков'ї

Разом з тим росмедіа пишуть про "гучні вибухи", які було чути у Подольську та Троїцьку в Московській області.

Крім того, в мережі були оприлюднені кадри про таку нічну "бавовну" у Підмосков'ї, де ведеться робота ППО.

Як пише Telegram-канал Baza, мешканці підмосковного Раменського також заявили про вибухи нібито на тлі дронової атаки.

Закриття аеропортів

Також варто зазначити, що майже опівночі стало відомо, що у підмосковному аеропорту "Домодєдово" запровадили план "Килим". Так, у "Росавіації" заявили про введення там обмежень на посадку та виліт рейсів начебто для уникнення загроз.

Пізніше аналогічні обмежувальні заходи запровадити також в аеропортах "Внуково" та "Жуковський".

Дронові атаки в районі Москви

Нагадаємо, у травні у Росії вже кілька разів скаржилися на дронові атаки. Так, наприклад, 25 травня БПЛА атакували Москву та Московську область, і тоді через загрозу ударів призупинили роботу три аеропорти.

У ніч проти 25 травня у Московській області заявляли про роботу ППО черед БПЛА, які летіли на Москву.

Також нагадаємо, у ніч проти 6 травня ударні безпілотники атакували Москву, Підмосков'я і чотири регіони РФ. В московських аеропортах оголошували план "Килим". Вдень 6 травня також фіксували БПЛА, які летіли у бік російської столиці.

А вночі 7 травня Москву також атакували дрони, і тоді теж низка аеропортів запроваджувала план "Килим".

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Москва Подмосковье Вибухи Атака дронів
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