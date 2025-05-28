В Подмосковье прогремели взрывы, в столице РФ заявили об "отражении" атаки дронов

В нескольких городах в Подмосковье в ночь на 28 мая были слышны взрывы, в регионе ведется работа ПВО из-за беспилотников, которые летели в сторону российской столицы. Была приостановлена работа московских аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и российские Telegram-каналы.

По словам мэра страны-агрессора, силами и средствами ПВО якобы уже было ликвидировано двенадцать БПЛА, которые "летели на Москву".

Так, сначала он рассказал о сбитии 4-х дронов, потом еще 2-х, потом также рассказал о следующих двух сбитиях, а затем еще дважды - по одному беспилотнику.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожены два БПЛА, которые летели на Москву", - говорится в публикации Собянина в сети по состоянию на 01:18.

Кроме того, в каждом посте об "отражении" дроновой атаки он рассказывал, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Взрывы в Подмосковье

Вместе с тем росмедиа пишут о "громких взрывах", которые были слышны в Подольске и Троицке в Московской области.

Кроме того, в сети были обнародованы кадры о таком ночном "хлопке" в Подмосковье, где ведется работа ПВО.

Как пишет Telegram-канал Baza, жители подмосковного Раменского также заявили о взрывах якобы на фоне дроновой атаки.

Закрытие аэропортов

Также стоит отметить, что почти в полночь стало известно, что в подмосковном аэропорту "Домодедово" ввели план "Ковер". Так, в "Росавиации" заявили о введении там ограничений на посадку и вылет рейсов якобы во избежание угроз.

Позже аналогичные ограничительные меры ввели также в аэропортах "Внуково" и "Жуковский".