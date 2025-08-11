ua en ru
СБУ вдарили по Арзамаському заводу, що виробляє деталі для ракет Х-32 і Х-101, - джерела

Понеділок 11 серпня 2025 12:53
СБУ вдарили по Арзамаському заводу, що виробляє деталі для ракет Х-32 і Х-101, - джерела Фото: СБУ вдарили по Арзамаському заводу, що виробляє деталі для ракет Х-32 і Х-101 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ завдали удару по виробничих потужностях Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна у Нижегородській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомляють джерела, це підприємство є складовою російського військово-промислового комплексу і спеціалізується на виробництві гіроскопічних приладів, систем управління, бортових комп’ютерів та інших складових для ракет класу Х-32 та Х-101.

Завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

За попередніми даними, по ньому було завдано щонайменше чотири точних влучання безпілотників ЦСО "А" СБУ.

"Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що 9 серпня СБУ завдала удару далекобійними безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані на відстані понад 1000 км від України.

На складі зберігалися готові до використання ударні дрони "Шахед" та іноземні комплектуючі для їхнього виробництва.

