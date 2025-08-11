ua en ru
Зеленський поговорив із Моді та закликав Індію скоротити купівлю нафти в Росії

Київ, Понеділок 11 серпня 2025 16:42
Зеленський поговорив із Моді та закликав Індію скоротити купівлю нафти в Росії Фото: прем'єр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Індії Нарендрою Моді. Сторони, зокрема, обговорювали експорт російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

За словами Зеленського, розмова з Моді була тривалою. Вони детально обговорили важливі питання двосторонньої співпраці та дипломатичної ситуації.

Президент України поінформував прем'єра Індії про російські удари по українських містах і селах, зокрема, про вчорашню атаку окупантів на автобусну станцію в Запоріжжі.

"І це в той час, коли, нарешті, з'явилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того, щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія демонструє лише бажання продовжувати окупацію та вбивства", - звернув увагу Зеленський.

Він наголосив, що Індія підтримує всі мирні ініціативи та підтримує обов'язкову участь України в мирних процесах.

"Ми детально говорили про санкції проти Росії. Зазначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал і здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, посилав Москві відповідні сигнали", - додав Зеленський.

Також президент України та прем'єр Індії домовилися про зустріч у вересні на Генасамблеї ООН.

Тарифи США проти Індії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії.

За словами Трампа, причина в тому, що Делі продовжує активно імпортувати російську нафту, незважаючи на війну в Україні.

Трамп наголошував, що владі Індії байдуже, що загинули українці від рук російської військової машини.

