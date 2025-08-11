Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів, - Зеленский

Російський диктатор Володимир Путін точно не готується до припинення вогню та війни загалом. Окупанти переміщують свої війська та техніку, щоб розпочати нові наступальні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь розвідки про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема це й воєнні приготування.

"Він точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше", - зазначив президент.

За його словами, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації.

"Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій", - додав Зеленський.