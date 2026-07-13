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Підбили катери та пороми РФ: СБУ провела нову масштабну спецоперацію

13:01 13.07.2026 Пн
2 хв
Уражено більше 10 військових, логістичних і паливних об’єктів ворога
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росіяни не змогли вберегти свій пором "Лаврентій" (росЗМІ)

Минулої ночі Служба безпеки України успішно реалізувала масштабну спеціальну операцію дя ослаблення Росії. У її межах уражено низку військових, логістичних та паливних об’єктів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ.

Так, уночі дрони СБУ успішно атакували:

  • два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст" в акваторії Чорного моря;
  • ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерове" на ТОТ Криму;
  • три стаціонарні радіолокаційні станції, які ворог використовував для виявлення безекіпажних катерів та ударних дронів;
  • автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" на поромному терміналі "Крим" у Керчі;
  • автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ";
  • три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту "Кавказ";
  • залізничний склад із цистернами на вантажній станції "Кавказ";
  • резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю РФ. Цього разу українські дрони подолали 600 км.

"Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій", - наголосили в спецслужбі.

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