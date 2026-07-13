Підбили катери та пороми РФ: СБУ провела нову масштабну спецоперацію

Минулої ночі Служба безпеки України успішно реалізувала масштабну спеціальну операцію дя ослаблення Росії. У її межах уражено низку військових, логістичних та паливних об’єктів ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ.
Так, уночі дрони СБУ успішно атакували:
"Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій", - наголосили в спецслужбі.
Як писало раніше РБК-Україна, СБУ розкрила нові результати 40-денної операції для ослаблення Росії.
Також ми повідомляли, що воїни Сил безпілотних систем уразили 15 суден "тіньового флоту" РФ.
Ба більше, лише за добу СБС відпрацювали по 1725 унікальних ворожих цілях.