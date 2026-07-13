Підбили катери та пороми РФ: СБУ провела нову масштабну спецоперацію

Як писало раніше РБК-Україна, СБУ розкрила нові результати 40-денної операції для ослаблення Росії.

Також ми повідомляли, що воїни Сил безпілотних систем уразили 15 суден "тіньового флоту" РФ.

Ба більше, лише за добу СБС відпрацювали по 1725 унікальних ворожих цілях.