Подбили катера и паромы РФ: СБУ провела новую масштабную спецоперацию

Как писало ранее РБК-Украина, СБУ раскрыла новые результаты 40-дневной операции по ослаблению России.

Также мы сообщали, что воины Сил беспилотных систем поразили 15 судов "теневого флота" РФ.

Более того, только за сутки СБС отработали по 1725 уникальным вражеским целям.