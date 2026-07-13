Подбили катера и паромы РФ: СБУ провела новую масштабную спецоперацию

Прошлой ночью Служба безопасности Украины успешно реализовала масштабную спецоперацию для ослабления России. Было поражено немало военных, логистических и топливных объектов врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.
Так, ночью дроны СБУ успешно атаковали:
"Одновременное поражение десятков целей в разных отдаленных локациях за одну ночь свидетельствует о том, что СБУ наращивает масштаб своих дальнобойных спецопераций", - отметили в спецслужбе.
Как писало ранее РБК-Украина, СБУ раскрыла новые результаты 40-дневной операции по ослаблению России.
Также мы сообщали, что воины Сил беспилотных систем поразили 15 судов "теневого флота" РФ.
Более того, только за сутки СБС отработали по 1725 уникальным вражеским целям.