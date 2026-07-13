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Подбили катера и паромы РФ: СБУ провела новую масштабную спецоперацию

13:01 13.07.2026 Пн
2 мин
Поражены более 10 военных, логистических и топливных объектов врага
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россияне не смогли уберечь свой паром "Лаврентий" (росСМИ)

Прошлой ночью Служба безопасности Украины успешно реализовала масштабную спецоперацию для ослабления России. Было поражено немало военных, логистических и топливных объектов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.

Так, ночью дроны СБУ успешно атаковали:

  • два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря;
  • ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" на ТОТ Крыма;
  • три стационарные радиолокационные станции, которые враг использовал для обнаружения безэкипажных катеров и ударных дронов;
  • автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи;
  • автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ";
  • три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ";
  • железнодорожный склад с цистернами на грузовой станции "Кавказ";
  • резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вьязники Ставропольского края РФ. В этот раз украинские дроны преодолели 600 км.

"Одновременное поражение десятков целей в разных отдаленных локациях за одну ночь свидетельствует о том, что СБУ наращивает масштаб своих дальнобойных спецопераций", - отметили в спецслужбе.

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