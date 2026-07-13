Підбили катери та пороми РФ: СБУ провела нову масштабну спецоперацію
13:01 13.07.2026 Пн
2 хв
Уражено більше 10 військових, логістичних і паливних об’єктів ворога
Фото: Росіяни не змогли вберегти свій пором "Лаврентій" (росЗМІ)
Минулої ночі Служба безпеки України успішно реалізувала масштабну спеціальну операцію дя ослаблення Росії. У її межах уражено низку військових, логістичних та паливних об’єктів ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ.
Так, уночі дрони СБУ успішно атакували:
- два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст" в акваторії Чорного моря;
- ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерове" на ТОТ Криму;
- три стаціонарні радіолокаційні станції, які ворог використовував для виявлення безекіпажних катерів та ударних дронів;
- автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" на поромному терміналі "Крим" у Керчі;
- автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ";
- три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту "Кавказ";
- залізничний склад із цистернами на вантажній станції "Кавказ";
- резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю РФ. Цього разу українські дрони подолали 600 км.
"Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій", - наголосили в спецслужбі.
Як писало раніше РБК-Україна, СБУ розкрила нові результати 40-денної операції для ослаблення Росії.
Також ми повідомляли, що воїни Сил безпілотних систем уразили 15 суден "тіньового флоту" РФ.
Ба більше, лише за добу СБС відпрацювали по 1725 унікальних ворожих цілях.