Підбили катери та пороми РФ: СБУ провела нову масштабну спецоперацію

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Минулої ночі Служба безпеки України успішно реалізувала масштабну спеціальну операцію дя ослаблення Росії. У її межах уражено низку військових, логістичних та паливних об’єктів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ.