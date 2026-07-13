Подбили катера и паромы РФ: СБУ провела новую масштабную спецоперацию

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Прошлой ночью Служба безопасности Украины успешно реализовала масштабную спецоперацию для ослабления России. Было поражено немало военных, логистических и топливных объектов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.