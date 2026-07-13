Подбили катера и паромы РФ: СБУ провела новую масштабную спецоперацию
13:01 13.07.2026 Пн
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Поражены более 10 военных, логистических и топливных объектов врага
Фото: Россияне не смогли уберечь свой паром "Лаврентий" (росСМИ)
Прошлой ночью Служба безопасности Украины успешно реализовала масштабную спецоперацию для ослабления России. Было поражено немало военных, логистических и топливных объектов врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.
Так, ночью дроны СБУ успешно атаковали:
- два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря;
- ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" на ТОТ Крыма;
- три стационарные радиолокационные станции, которые враг использовал для обнаружения безэкипажных катеров и ударных дронов;
- автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи;
- автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ";
- три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ";
- железнодорожный склад с цистернами на грузовой станции "Кавказ";
- резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вьязники Ставропольского края РФ. В этот раз украинские дроны преодолели 600 км.
"Одновременное поражение десятков целей в разных отдаленных локациях за одну ночь свидетельствует о том, что СБУ наращивает масштаб своих дальнобойных спецопераций", - отметили в спецслужбе.
Как писало ранее РБК-Украина, СБУ раскрыла новые результаты 40-дневной операции по ослаблению России.
Также мы сообщали, что воины Сил беспилотных систем поразили 15 судов "теневого флота" РФ.
Более того, только за сутки СБС отработали по 1725 уникальным вражеским целям.