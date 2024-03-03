Під завалами в Одесі можуть перебувати ще 4 людини, - ДСНС

"Сьогодні до ДСНС звернулись 3 людини, які були в переліках ймовірних осіб, які можуть перебувати під завалами. Невеличка така гарна для нас новина, ці люди живі", - пише ДПСУ й додає, що під завалами можуть перебувати ще 4 людей.

Атака на Одесу у ніч на 2 березня

Після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих, втім кількість жертв поступово збільшилась.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Сьогодні, 3 березня, зранку стало відомо про дев'яту й десяту жертву російського удару.

Усі подробиці атаки на Одесу - читайте в матеріалі РБК-Україна.