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В Одесі під завалами багатоповерхівки виявили дев'яту жертву російської атаки

Одеса, Неділя 03 березня 2024 08:50
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В Одесі під завалами багатоповерхівки виявили дев'яту жертву російської атаки Фото: в Одесі збільшилася кількість жертв (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Під завалами багатоповерхівки в Одесі виявили тіло ще однієї жертви вчорашньої російської атаки. Кількість загиблих збільшилася до дев'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тривають роботи з деблокації. На місці трагедії продовжується пошукова операція.

Удар по Одесі 2 березня

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Був зруйнований цілий під'їзд, 18 квартир. В Одесі та області оголосили траур за загиблими.

Серед жертв російської атаки також є діти, зокрема, тримісячна дитина.

Більше про російський терористичний удар по багатоповерхівці в Одесі - у матеріалі РБК-Україна.

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