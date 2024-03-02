Рятувальна операція продовжується. Що відомо про удар по багатоповерхівці в Одесі

У ніч на 2 березня російські терористи вдались до масованого удару по території України. Один з ворожих безпілотників влучив по багатоповерхівці в Одесі, що призвело до загибелі цивільних людей.

Про російський терористичний удар по багатоповерхівці в Одесі - в матеріалі РБК-Україна .

При підготовці матеріалу використовувалися Telegram-канали голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), президента України Володимира Зеленського, міської ради Одеси, Повітряних сил, а також Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулеби.

Масована атака на територію України

Російські терористи, у ніч на 2 березня, атакували Україну:

3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей;

17-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території російського Приморсько-Ахтарську та кримської Балаклеї.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил й мобільні вогневі групи Сил оборони, під час повітряного нападу, знищили 14 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької та низки інших міст.

Удар по багатоповерхівці в Одесі

Після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. Після цього ОВА й мерія повідомили про влучання одного з ворожих безпілотників по багатоповерхівці. Близько о 3 ночі було відомо про одного загиблого, а також сімох постраждалих. Тоді ж Кіпер попередив, що пошуково-рятувальна операція продовжується.

Також внаслідок атаки пошкодження отримали й інші житлові багатоповерхівки міста.

Україна потребує більше ППО

Коментуючи нічну атаку російських терористів, Зеленський відзначив, що ворог продовжує воювати із цивільними людьми. Зокрема він відзначив, що внаслідок удару по багатоповерхівці було зруйновано 18 квартир.

"Нам потрібно більше ППО (протиповітряної оборони, - ред.) від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - додав Зеленський.

Росія діє щоразу, коли Захід бездіяльний

Як відзначив Кулеба, Росія діє щоразу, коли Захід бездіяльний. За його словами, за кожну недоставлену ППО Україні - країна-терорист відповідає сотнями ракет й безпілотників.

"На кожен снаряд, вивезений з Європи замість того, щоб бути відправленим в Україну, Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі. Інвестуйте у виробництво, купуйте і забороняйте експорт за межі Європи вже зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти "стільки, скільки потрібно", а "так швидко і стільки, скільки потрібно". Виконуйте", - написав міністр.

Кількість жертв продовжувала збільшуватись

Вже після 7 ранку ДСНС повідомило про другу жертву російського удару - рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого.

О 9 ранку стало відомо про врятованого. За словами Кіпера, чоловік, ймовірно, в момент влучання дрона, перебував у підвалі. Постраждалий перебував у свідомості, його одразу оглянули лікарі.

Фото: росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі (t.me/dsns_telegram)

Після 11 ранку стало відомо про третю жертву удару російських терористів. Тоді ж, на рівні першого поверху, під завалами було виявлено тіло загиблої дитини. Згідно з даними Одеської міської ради, дитині на момент загибелі було три місяці. Водночас Офіс генерального прокурора стверджує, що вік дитини - від 3 до 5 років.

В Одесі оголосили траур, рятувальники виявили тіло четвертої людини

"У звʼязку з людськими втратами через російську дронову атаку завтра (3 березня, - ред.) в Одесі та області оголошено траур", - повідомив голова ОВА.

Близько о 13:00 рятувальники виявили четверте тіло людини.

"Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки", - розповіла ДСНС.

Станом на 13:50 відомо про: