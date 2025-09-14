Під ударом шість країн НАТО: OSINT показали, як РФ перекидає "Іскандери" до кордону з ЄС

За даними аналітиків, ОТРК "Іскандер" було помічено на автошляху Е28, північніше н.п. Кудрявцево, Калінінградська область. Він з'єднує Берлін з Мінськом.

ОТРК "Іскандер" є одним із ключових елементів ракетних сил Росії. Він призначений для ураження важливих цілей на глибині противника:

командних пунктів;

складів;

аеродромів;

систем ППО;

інших об’єктів інфраструктури.

Комплекс може застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, здатні долати протиракетну оборону завдяки маневруванню та використанню хибних цілей. "Іскандер" базується на мобільній колісній платформі, що дозволяє швидко змінювати позиції та ускладнює його виявлення.

Радіус дії комплексу залежить від типу ракети: балістичні ракети мають дальність до 500 км, а крилаті - за різними оцінками, можуть долати відстань понад 1 500 км.

Як зазначають аналітики, це означає, що з Калінінградської області "Іскандери" здатні накривати території Польщі, Литви, Латвії, Естонії, частини Німеччини, а також південну Швецію.