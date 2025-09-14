Под ударом шесть стран НАТО: OSINT показали, как РФ перебрасывает "Искандеры" к границе с ЕС

По данным аналитиков, ОТРК "Искандер" был замечен на автодороге Е28, севернее н.п. Кудрявцево, Калининградская область. Она соединяет Берлин с Минском.

ОТРК "Искандер" является одним из ключевых элементов ракетных сил России. Он предназначен для поражения важных целей на глубине противника:

командных пунктов;

складов;

аэродромов;

систем ПВО;

других объектов инфраструктуры.

Комплекс может применять как баллистические, так и крылатые ракеты, способные преодолевать противоракетную оборону благодаря маневрированию и использованию ложных целей. "Искандер" базируется на мобильной колесной платформе, что позволяет быстро менять позиции и затрудняет его обнаружение.

Радиус действия комплекса зависит от типа ракеты: баллистические ракеты имеют дальность до 500 км, а крылатые - по разным оценкам, могут преодолевать расстояние более 1 500 км.

Как отмечают аналитики, это означает, что из Калининградской области "Искандеры" способны накрывать территории Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, части Германии, а также южную Швецию.