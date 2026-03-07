Під ударом - "Шахеди": ракети ATACMS та SCALP атакували Донецький аеропорт (відео)

"В районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP сьогодні уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "Шахед". Удару завдано підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ", - зазначили у Генштабі.

Зазначається, що в результаті обстрілу зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

Крім того, підрозділи Сил оборони України у ніч на 7 березня завдали противнику серії інших уражень. Зокрема, знищено пункт управління БпЛА окупантів у районі Діброви ТОТ Луганської області, а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки ТОТ Харківської області.

Крім того, Сили оборони били по артилерійських засобах противника на вогневих позиціях у районах Тавільжанки, Воскресенки та Новопавлівки ТОТ Донецької області.

Також під ударом були райони зосередження ворога поблизу Новогригорівки, Залізничного, Торського та Сопича.