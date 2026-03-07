Под ударом - "Шахеды": ракеты ATACMS и SCALP атаковали Донецкий аэропорт (видео)

"В районе Донецкого аэропорта ракетами ATACMS и SCALP сегодня поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА противника типа "Шахед". Удар нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что в результате обстрела зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины в ночь на 7 марта нанесли противнику серии других поражений. В частности, уничтожен пункт управления БпЛА оккупантов в районе Дибровы ВОТ Луганской области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки ВОТ Харьковской области.

Кроме того, Силы обороны били по артиллерийским средствам противника на огневых позициях в районах Тавильжанки, Воскресенки и Новопавловки ВОТ Донецкой области.

Также под ударом были районы сосредоточения врага вблизи Новогригорьевки, Железнодорожного, Торского и Сопича.