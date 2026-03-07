RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Под ударом - "Шахеды": ракеты ATACMS и SCALP атаковали Донецкий аэропорт (видео)

12:35 07.03.2026 Сб
2 мин
Какие цели удалось уничтожить украинским военным?
aimg Константин Широкун
Фото: ракеты ATACMS и SCALP атаковали Донецкий аэропорт (Getty Images)

Украинские военные ракетами ATACMS и SCALP атаковали место запуска "Шахедов" в районе Донецкого аэропорта.

"В районе Донецкого аэропорта ракетами ATACMS и SCALP сегодня поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА противника типа "Шахед". Удар нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что в результате обстрела зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины в ночь на 7 марта нанесли противнику серии других поражений. В частности, уничтожен пункт управления БпЛА оккупантов в районе Дибровы ВОТ Луганской области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки ВОТ Харьковской области.

Кроме того, Силы обороны били по артиллерийским средствам противника на огневых позициях в районах Тавильжанки, Воскресенки и Новопавловки ВОТ Донецкой области.

Также под ударом были районы сосредоточения врага вблизи Новогригорьевки, Железнодорожного, Торского и Сопича.

Удары ВСУ по критически важным целям россиян

Напомним, в Новороссийске в результате ударов Сил обороны Украины по российским оккупантам 2 марта подтверждено повреждение двух военных кораблей Черноморского флота РФ.

Кроме того, украинские беспилотники в ночь на 2 марта нанесли массированный удар по Черноморскому флоту РФ. После ударов источники в спецслужбах подтвердили, что совместная операция СБУ и Сил обороны привела к поражению морского тральщика "Валентин Пикуль".

Кроме кораблей, под удар попали системы ПВО и нефтяная инфраструктура РФ в порту "Новороссийск". Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Больше по теме:
ATACMSВооруженные силы УкраиныДонецкий аэропортВторжение России в Украину