Під ударом підприємство, пошкоджено житловий будинок: що відомо про наслідки атаки на Харків

За словами Терехова, росіяни вдарили по цивільному інфраструктурному обʼєкту. Також з-під уламків будівлі дістали жінку, наразі її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

"На місці влучання пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців", - додав він.

Станом на 06:57 відомо про чотирьох поранених.

Як пише голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, терористи поцілили по підприємству у Київському районі. На місці удару є загоряння автомобілів. Серед поранених 65-річна жінка та 61-річний чоловік.

Кількість поранених зросла

За словами Синєгубова, станом на 07:30 відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких двоє були госпіталізовані. Іншим надають допомогу на місці.

Росіяни атакували балістичною ракетою

"Влучання відбулось поблизу будинків. На цей час відомо про сім постраждалих. За попередніми даними, ворог застосував балістичну ракету", - повідомили в Харківській обласній прокуратурі.