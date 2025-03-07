ua en ru
Пт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Харкові пролунав вибух, є влучання в одному з районів, - Терехов

П'ятниця 07 березня 2025 06:43
UA EN RU
У Харкові пролунав вибух, є влучання в одному з районів, - Терехов Ілюстративне фото: у Харкові пролунав вибух, є влучання в одному з районі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові, на тлі обстрілу України з боку Росії, пролунав вибух. Зафіксовано влучання в одному з районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, ворог вдарив по Київському району Харкова. Наразі інші подробиці ситуації невідомі.

Перед цим моніторингові канали стверджували про приліт балістики.

Обстріл України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) систематично обстрілює територію України, завдаючи ударів не лише по об’єктах критичної інфраструктури, а й по цивільних. Такі атаки становлять серйозну загрозу для мирного населення. Для завдання ударів російські військові використовують широкий арсенал озброєння: крилаті та балістичні ракети, авіаційні бомби, артилерійські установки та безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Цієї ночі, як і в попередні дні, окупаційні сили атакували Україну, застосовуючи дрони-камікадзе. Уже близько першої години ночі Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про активність російської стратегічної авіації - у повітря піднялися бомбардувальники Ту-95МС. Пізніше стало відомо про запуск крилатих ракет із морської акваторії, зокрема з акваторії Чорного моря.

Детальніше про актуальну ситуацію у повітрі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла
DAILY
Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ