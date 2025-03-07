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Под ударом предприятие, поврежден жилой дом: что известно о последствиях атаки на Харьков

Иллюстративное фото: в Харькове есть раненые из-за обстрела (Facebook-страница экс-главы ГСЧС Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне, во время массированного обстрела Украины, попали по предприятию в Харькове. Известно о семи пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, россияне ударили по гражданскому инфраструктурному объекту. Также из-под обломков здания достали женщину, сейчас ее обследуют врачи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"На месте попадания пожар. Пострадал также многоквартирный дом, который находится рядом. Из него эвакуируют всех жителей", - добавил он.

По состоянию на 06:57 известно о четырех раненых.

Как пишет глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, террористы попали по предприятию в Киевском районе. На месте удара есть возгорание автомобилей. Среди раненых 65-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Количество раненых возросло 

По словам Синегубова, по состоянию на 07:30 известно о пяти пострадавших, среди которых двое были госпитализированы. Остальным оказывают помощь на месте. 

Россияне атаковали баллистической ракетой 

"Попадание произошло вблизи домов. В настоящее время известно о семи пострадавших. По предварительным данным, враг применил баллистическую ракету", - сообщили в Харьковской областной прокуратуре. 

 

Обстрел Украины со стороны России

Этой ночью, 7 марта, террористы, как и в прошлые дни, применили против Украины беспилотные летательные аппараты. После часа ночи Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили об активности стратегической авиации России - в воздух были подняты бомбардировщики Ту-95МС. В частности позже враг запустил крылатые ракеты из морской акватории.

После шести утра Терехова сообщил о взрывах в Харькове и "прилете" в Киевском районе.

Подробнее об актуальной ситуации в воздухе - читайте в материале РБК-Украина.

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