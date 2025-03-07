Под ударом предприятие, поврежден жилой дом: что известно о последствиях атаки на Харьков

По словам Терехова, россияне ударили по гражданскому инфраструктурному объекту. Также из-под обломков здания достали женщину, сейчас ее обследуют врачи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"На месте попадания пожар. Пострадал также многоквартирный дом, который находится рядом. Из него эвакуируют всех жителей", - добавил он.

По состоянию на 06:57 известно о четырех раненых.

Как пишет глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, террористы попали по предприятию в Киевском районе. На месте удара есть возгорание автомобилей. Среди раненых 65-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Количество раненых возросло

По словам Синегубова, по состоянию на 07:30 известно о пяти пострадавших, среди которых двое были госпитализированы. Остальным оказывают помощь на месте.

Россияне атаковали баллистической ракетой

"Попадание произошло вблизи домов. В настоящее время известно о семи пострадавших. По предварительным данным, враг применил баллистическую ракету", - сообщили в Харьковской областной прокуратуре.