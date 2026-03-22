У російському Саратові другу добу горить НПЗ після удару дронів

У російському місті Саратов другу добу триває пожежа на нафтопереробному заводі. В ніч на 21 березня підприємство атакували українські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram- канал Exil+.

Це вказує на те, що російські служби досі не змогли повністю загасити вогонь.

Водночас станом на полудень 22 березня супутники NASA продовжують фіксувати підвищену температуру в районі підприємства.

За даними супутникових знімків від 21 березня, до ліквідації пожежі залучили близько десяти одиниць спецтехніки.

Атаки на Саратовський НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 21 березня російський нафтопереробний завод у Саратові вчергове уражено українськими далекобійними дронами.

Генштаб ЗСУ вже підтвердив атаку, заявивши про пошкодження установки вторинної переробки нафти та вертикальних резервуарів РВС-10000.

Як відомо, Саратовський НПЗ забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

Раніше дрони вже вражали цей завод.

Зокрема, 3 листопада 2025 року Сили оборони України вразили підприємство, внаслідок чого зафіксували влучання та пожежу в районі переробних установок. Подібна атака відбулася і в ніч на 16 вересня - тоді біля об’єкта пролунали вибухи та виникла пожежа.

Також у ніч на 10 серпня українські безпілотники, діючи разом з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по НПЗ на відстані близько 600 км від кордону України.

Тоді повідомлялося про загиблого, кількох поранених, а також пошкодження житлових і промислових об’єктів.