У російському Саратові другу добу горить НПЗ після удару дронів
У російському місті Саратов другу добу триває пожежа на нафтопереробному заводі. В ніч на 21 березня підприємство атакували українські дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Exil+.
За даними супутникових знімків від 21 березня, до ліквідації пожежі залучили близько десяти одиниць спецтехніки.
Водночас станом на полудень 22 березня супутники NASA продовжують фіксувати підвищену температуру в районі підприємства.
Це вказує на те, що російські служби досі не змогли повністю загасити вогонь.
Атаки на Саратовський НПЗ
Нагадаємо, в ніч на 21 березня російський нафтопереробний завод у Саратові вчергове уражено українськими далекобійними дронами.
Генштаб ЗСУ вже підтвердив атаку, заявивши про пошкодження установки вторинної переробки нафти та вертикальних резервуарів РВС-10000.
Як відомо, Саратовський НПЗ забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.
Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.
Раніше дрони вже вражали цей завод.
Зокрема, 3 листопада 2025 року Сили оборони України вразили підприємство, внаслідок чого зафіксували влучання та пожежу в районі переробних установок. Подібна атака відбулася і в ніч на 16 вересня - тоді біля об’єкта пролунали вибухи та виникла пожежа.
Також у ніч на 10 серпня українські безпілотники, діючи разом з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по НПЗ на відстані близько 600 км від кордону України.
Тоді повідомлялося про загиблого, кількох поранених, а також пошкодження житлових і промислових об’єктів.