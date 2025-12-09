Під ударом критичне обладнання: війська РФ дронами атакували газову інфраструктуру

"Під ранок 9 грудня ворог здійснив атаку ударними безпілотниками по об’єктах газової інфраструктури. Під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що, на щастя, серед працівників постраждалих немає. Водночас є руйнування на об’єктах.

"На місці працюють рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів", - додали у міністерстві.