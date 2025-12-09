Под ударом критическое оборудование: войска РФ дронами атаковали газовую инфраструктуру

"Под утро 9 декабря враг совершил атаку ударными беспилотниками по объектам газовой инфраструктуры. Под ударом оказалось критически важное оборудование, обеспечивающее бесперебойное газоснабжение для населения", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что, к счастью, среди работников пострадавших нет. В то же время есть разрушения на объектах.

"На месте работают спасатели, оперативные службы и специалисты газовой отрасли, которые ликвидируют последствия атаки и готовятся к восстановлению работы поврежденных объектов", - добавили в министерстве.