Під ударом Київ, Харків та Кривий Ріг: все про нічний обстріл України дронами та ракетами

Російські окупанти в ніч на 26 лютого вчергове здійснюють комбіновану атаку по Україні. Вибухи внаслідок ворожого обстрілу пролунали вже у кількох містах.
РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз
Головне:
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони фіксувалися над Україною протягом всього дня 25 лютого. Під вечір їх було небагато, але з настанням нової доби, після першої ночі - фіксації почалися у багатьох місцях і навіть групами.
За цей час, приблизно до 04:00 безпілотники фіксувалися як мінімум у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Київській областях.
Вже після 03:52 окупанти запустили по столиці балістичні ракети, а потім одразу ж вдарили по Харкову.
Окрім того, моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 і наразі вони нібито летять на пускові рубежі. Однак офіційно інформацію поки не підтверджено.
Згідно повідомленню КМВА, у Києві о 03:32 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування дронів. Паралельно в області працювали сили ППО на тлі фіксації безпілотників.
Вже через 20 хвилин ворог запустив по столиці балістику, а в місті було чути гучні вибухи.
Оновлено о 04:08
У столиці знову пролунала серія вибухів на тлі пусків балістики. Також Повітряні сили пишуть про фіксацію балістики з півдня, а моніторингові канали припускають, що це можуть бути ракети "Циркон".
Місто Харків опинилися під атакою безпілотників приблизно у той же час, коли і Київ.
"У Харкові пролунали два вибухи - місто під атакою ворожих "Шахедів". Будеьте обережні - над містом ще є бойові дрони", - написав мер Ігор Терехов о 03:42.
Через кілька хвилин було чути ще один вибух, а після ударів балістики по столиці, ракети прилетіли по Харкову.
"Харків під комбінованою атакою з повітря - на місто летять дрони і ракети. Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах. Деталі зʼясовуємо", - поінформував мер.
В цю ніч Кривий Ріг став першим містом, де стало відомо про перші деталі наслідки ворожого обстрілу.
"Влучання "Шахеда" у п'ятиповерховий будинок.... Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон. Штаб допомоги людям розгортаємо біля пошкодженого будинку. Будівельні матеріали будуть за годину", - написав голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
У Запоріжжі вибухи почали лунати з 03:29 вибухи і продовжувалися ще деякий час. Наразі про наслідки невідомо.
Полтава та область були першими, хто потрапив під ворожий удар. Вибухи у місті лунали приблизно о 23:30, а їх причиною були дрони.
