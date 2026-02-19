Під ударом аеродром та арсенал: диверсанти порушили зв'язок у Липецьку РФ
Агенти "Атеш" пошкодили важливий пункт зв'язку у російському Липецьку поблизу військового аеродрому та стратегічного арсеналу армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".
"Агенти нашого руху провели диверсійну акцію в Липецьку, в результаті якої було знищено вежу зв'язку, задіяну в передачі даних та координації силових структур ЗС РФ", - заявили у "Атеш".
Повідомляється, що у зоні дії вежі знаходилися 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотників, військовий аеродром Липецьк та 260-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління.
За даними диверсантів, подібні вежі забезпечують службові та військові канали зв'язку, у тому числі резервні. Знищення об'єкта призвело до порушення сталого зв'язку, перебоїв у передачі інформації та зниження керованості задіяних підрозділів.
" Кожен такий об'єкт – це частина системи, що працює на війну, та її знищення – прямий удар по здатності супротивника координувати дії та оперативно реагувати", - підкреслили у "Атеш".
Диверсії у РФ
Нагадаємо, раніше агенти руху "Атеш" частково знеструмили завод в Удмуртії, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для збройних сил РФ.
Також раніше агент партизанського руху успішно провів диверсію у промисловій зоні Володарського району Брянської області, вивівши з ладу обладнання електропідстанції.
Окрім того, ми писали, що 21 січня агенти провели успішну диверсію на залізниці в Бєлгородській області, зупинивши перекидання боєприпасів, пального та лігістичних вантажів для окупантів у бік Харківської області.