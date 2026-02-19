ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Під ударом аеродром та арсенал: диверсанти порушили зв'язок у Липецьку РФ

Четвер 19 лютого 2026 10:16
UA EN RU
Під ударом аеродром та арсенал: диверсанти порушили зв'язок у Липецьку РФ Фото: диверсанти порушили зв'язок у Липецьку РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Агенти "Атеш" пошкодили важливий пункт зв'язку у російському Липецьку поблизу військового аеродрому та стратегічного арсеналу армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

Читайте також: Диверсія "Атеш" на російській залізниці: що партизани вивели з ладу

"Агенти нашого руху провели диверсійну акцію в Липецьку, в результаті якої було знищено вежу зв'язку, задіяну в передачі даних та координації силових структур ЗС РФ", - заявили у "Атеш".

Повідомляється, що у зоні дії вежі знаходилися 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотників, військовий аеродром Липецьк та 260-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління.

За даними диверсантів, подібні вежі забезпечують службові та військові канали зв'язку, у тому числі резервні. Знищення об'єкта призвело до порушення сталого зв'язку, перебоїв у передачі інформації та зниження керованості задіяних підрозділів.

" Кожен такий об'єкт – це частина системи, що працює на війну, та її знищення – прямий удар по здатності супротивника координувати дії та оперативно реагувати", - підкреслили у "Атеш".

Диверсії у РФ

Нагадаємо, раніше агенти руху "Атеш" частково знеструмили завод в Удмуртії, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для збройних сил РФ.

Також раніше агент партизанського руху успішно провів диверсію у промисловій зоні Володарського району Брянської області, вивівши з ладу обладнання електропідстанції.

Окрім того, ми писали, що 21 січня агенти провели успішну диверсію на залізниці в Бєлгородській області, зупинивши перекидання боєприпасів, пального та лігістичних вантажів для окупантів у бік Харківської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Липецк
Новини
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"