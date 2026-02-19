ua en ru
Под ударом аэродром и арсенал: диверсанты нарушили связь в Липецке РФ

Четверг 19 февраля 2026 10:16
Под ударом аэродром и арсенал: диверсанты нарушили связь в Липецке РФ Фото: диверсанты нарушили связь в Липецке РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Агенты "Атеш" повредили важный пункт связи в российском Липецке вблизи военного аэродрома и стратегического арсенала армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"Агенты нашего движения провели диверсионную акцию в Липецке, в результате которой была уничтожена башня связи, задействованная в передаче данных и координации силовых структур ВС РФ", - заявили в "Атеш".

Сообщается, что в зоне действия башни находились 924-й центр боевого применения и переобучения личного состава частей беспилотников, военный аэродром Липецк и 260-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления.

По данным диверсантов, подобные башни обеспечивают служебные и военные каналы связи, в том числе резервные. Уничтожение объекта привело к нарушению устойчивой связи, перебоям в передаче информации и снижению управляемости задействованных подразделений.

"Каждый такой объект - это часть системы, работающей на войну, и ее уничтожение - прямой удар по способности противника координировать действия и оперативно реагировать", - подчеркнули в "Атеш".

Диверсии в РФ

Напомним, ранее агенты движения "Атеш" частично обесточили завод в Удмуртии, который участвует в производстве оружия и тяжелой техники для вооруженных сил РФ.

Также ранее агент партизанского движения успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района Брянской области, выведя из строя оборудование электроподстанции.

Кроме того, мы писали, что 21 января агенты провели успешную диверсию на железной дороге в Белгородской области, остановив переброску боеприпасов, топлива и лигистических грузов для оккупантов в сторону Харьковской области.

