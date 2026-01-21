Партизани заблокували постачання боєприпасів для окупантів на Харківщину, - "Атеш"
Агенти підпілля провели успішну диверсію на залізниці в Бєлгородській області, зупинивши перекидання боєприпасів, пального та логістичних вантажів для окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram.
Агенти підпільного руху "АТЕШ" провели успішну диверсію на залізниці в Бєлгородській області та знищили релейну шафу. Це зупинило ешелони з боєприпасами для російського угруповання "Північ".
Операцію провели в районі населеного пункту Розумне. За даними підпілля, ця ділянка залізниці є ключовою ланкою в системі забезпечення 380-го та 345-го мотострілецьких полків ЗС РФ, що діють на Харківському напрямку в районі населених пунктів Красне, Мороховець та Лук’янці.
Через цей вузол окупанти перекидають боєприпаси, пальне та інші логістичні вантажі безпосередньо до лінії бойового зіткнення.
Втручання в роботу автоматики спричинило серйозні затримки в русі поїздів. Ешелони з боєприпасами не змогли вчасно прибути до пункту призначення, що призвело до тимчасового зриву поставок і дефіциту БК на передових позиціях.
Поки ворог намагається усунути наслідки диверсії, логістика полку залишається в стані паузи.
Нагадаємо, це вже не перший приклад успішної роботи підпілля. Раніше агент руху "АТЕШ" здійснив диверсію в промзоні Володарського району, знищивши обладнання на місцевій електропідстанції.
Цей об’єкт є стратегічно важливим для військової логістики окупантів, оскільки живить залізничну станцію "Полпінська". Саме через цей транспортний вузол російське командування перекидає основні ешелони з технікою та боєприпасами в зону бойових дій.
Також нещодавно агенти підпілля зафіксували перекидання боєприпасів із Волгоградської області до кордонів Сумської та Харківської областей, що стало можливим через недбалість самих окупантів.
Було зафіксовано прибуття чергової партії снарядів для потреб угруповання військ "Північ". Після розвантаження на станції боєприпаси розподілили по п'яти вантажівках "Урал" для подальшого відправлення до лінії фронту.