Порушено військову логістику РФ: "АТЕШ" атакував підстанцію у Брянську

Агент партизанського руху "АТЕШ" успішно провів диверсію у промисловій зоні Володарського району Брянської області, вивівши з ладу обладнання електропідстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram .

В "АТЕШ" повідомляють, що ця підстанція – життєво важлива ланка для російської військової машини.

Вона забезпечує енергією станцію "Полпінська", якою йдуть ешелони з боєприпасами та технікою на фронт. Знеструмлення викликає збої в автоматиці та серйозні затримки поставок.

Також від неї живляться підприємства району (включаючи Брянське ремонтне підприємство та інші), що працюють на потреби Міноборони РФ.

Ця ж електропідстанція забезпечує електрикою бази зберігання палива. Без електрики там виникнуть проблеми з насосами та системами безпеки.

"АТЕШ" точно б'є по слабких місцях енергосистеми ворога, паралізуючи його тил", - ідеться у повідомленні руху.