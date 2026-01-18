Порушено військову логістику РФ: "АТЕШ" атакував підстанцію у Брянську
Агент партизанського руху "АТЕШ" успішно провів диверсію у промисловій зоні Володарського району Брянської області, вивівши з ладу обладнання електропідстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram.
В "АТЕШ" повідомляють, що ця підстанція – життєво важлива ланка для російської військової машини.
Вона забезпечує енергією станцію "Полпінська", якою йдуть ешелони з боєприпасами та технікою на фронт. Знеструмлення викликає збої в автоматиці та серйозні затримки поставок.
Також від неї живляться підприємства району (включаючи Брянське ремонтне підприємство та інші), що працюють на потреби Міноборони РФ.
Ця ж електропідстанція забезпечує електрикою бази зберігання палива. Без електрики там виникнуть проблеми з насосами та системами безпеки.
"АТЕШ" точно б'є по слабких місцях енергосистеми ворога, паралізуючи його тил", - ідеться у повідомленні руху.
Диверсії руху "АТЕШ"
Рух "АТЕШ" продовжує методично руйнувати комунікаційну та логістичну мережу ворога по всій Росії.
Так, 7 січня повідомлялось, що агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію, знищивши вежу зв'язку в Курську. Метою був ключовий комунікаційний вузол, яким активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури РФ.
Знищення цієї вежі зв'язку негайно порушило комунікацію між такими ключовими об'єктами як 27-а бригада РХБЗ, управління ФСБ Росії по Курській області, управління ФСВП по Курській області та безліччю інших військових об'єктів.
Також партизани "АТЕШ" зірвали залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку: знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ.
Знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення потягів із озброєнням та технікою.
До цього агенти руху провели чергову диверсію в Ростовській області РФ: паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.