Війна в Україні

Диверсія "Атеш" на російській залізниці: що партизани вивели з ладу

Росія, Неділя 12 жовтня 2025 05:57
Ілюстративне фото: зруйновані рейки залізниці (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Партизани руху "Атеш" порушили графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом у Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Агенти "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі Новочеркаська Ростовської області, завдяки чому було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом.

Цей залізничний вузол є ключовим для перекидання боєприпасів, озброєння та особового складу на південний напрямок. Саме через Новочеркаськ окупанти регулярно постачають снаряди для артилерії та ракет для систем залпового вогню.

Агенти "Атеш" зазначають, що збій у роботі вузла створив ланцюгову реакцію затримок у критично важливих поставках для окупаційних угруповань.

"Порушення графіка перевезень безпосередньо позначиться на інтенсивності обстрілів українських міст та боєздатності ворожих частин", - ідеться у повідомленні партизанського руху.

Диверсії руху "Атеш"

Партизани "Атеш" регулярно проводять диверсії зі знищення засобів російської армії, зокрема, на залізниці.

Так, 21 вересня агенти "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Підприємство виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, беспілотники та іншу військову техніку.

За кілька днів до того, 17 вересня, агенти руху паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом. Через нього йшли постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів та складів на півночі та сході Росії.

Також у вересні агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.

