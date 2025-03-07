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Під повітряної атаки росіян постраждали газові об'єкти "Нафтогазу"

Україна, П'ятниця 07 березня 2025 08:52
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Під повітряної атаки росіян постраждали газові об'єкти "Нафтогазу" Фото: Росія атакувала газові об'єкти "Нафтогазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Однією з цілей ракетної атаки російської армії зранку 7 березня були газові об'єкти в Україні. Постраждали виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

"Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури Групи "Нафтогаз". Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень.

"Група "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом", заявив керівник "Нафтогазу" Роман Чумак.

Крім того, у пресслужбі "Укргазвидобування", яка входить до групи "Нафтогаз", повідомили, що ворог обстріляв об’єкти компанії, вони зазнали ушкоджень різного ступеня.

"Наразі оцінюються наслідки та масштаби атаки: компанія вживає заходів для відновлення роботи потужностей, що зазнали руйнувань", - заявили в пресслужбі.

Ракетний удар 7 березня

Нагадаємо, Росія 7 березня нанесла ракетно-дроновий удар по Україні. Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

Відомо, що у Миргородському районі Полтавської області був пошкоджений газопровід.

За інформацією Reuters, видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ракетних ударів. Через це "Нафтогаз" вирішив імпортувати близько 800 млн кубометрів газу з Європи.

Скорочення видобутку призвело до того, що Україні доведеться імпортувати цього року близько 3 млрд кубометрів.

Запаси газу у сховищах скоротилися, проте рівень не є критичним.

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