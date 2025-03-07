Під повітряної атаки росіян постраждали газові об'єкти "Нафтогазу"
Однією з цілей ракетної атаки російської армії зранку 7 березня були газові об'єкти в Україні. Постраждали виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".
"Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури Групи "Нафтогаз". Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
За даними пресслужби, наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень.
"Група "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом", заявив керівник "Нафтогазу" Роман Чумак.
Крім того, у пресслужбі "Укргазвидобування", яка входить до групи "Нафтогаз", повідомили, що ворог обстріляв об’єкти компанії, вони зазнали ушкоджень різного ступеня.
"Наразі оцінюються наслідки та масштаби атаки: компанія вживає заходів для відновлення роботи потужностей, що зазнали руйнувань", - заявили в пресслужбі.
Ракетний удар 7 березня
Нагадаємо, Росія 7 березня нанесла ракетно-дроновий удар по Україні. Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.
Відомо, що у Миргородському районі Полтавської області був пошкоджений газопровід.
За інформацією Reuters, видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ракетних ударів. Через це "Нафтогаз" вирішив імпортувати близько 800 млн кубометрів газу з Європи.
Скорочення видобутку призвело до того, що Україні доведеться імпортувати цього року близько 3 млрд кубометрів.
Запаси газу у сховищах скоротилися, проте рівень не є критичним.