Запаси газу в Україні суттєво скоротилися: чи вистачить до кінця опалювального сезону

Запаси активного газу в підземних сховищах України продовжують скорочуватися. Але експерти вважають, що до граничного показника вони не впадуть.

Про це йдеться у публікації РБК-Україна " На межі допустимого. Як Україна пройшла зиму з мінімальним запасом газу ".

За останній місяць запаси активного газу скоротилися більш ніж удвічі. На 1 березня в ПСГ його залишилося 1,5 млрд, при тому, що 1 лютого було 3,35 млрд кубометрів. Рівень заповненості сховищ з 11,19% скоротився до 5,19%. На 3 березня заповненість була вже 4,89%, що становить 1,46 млрд кубометрів.

Загалом в ПСГ залишилося близько 6,2 млрд кубометрів газу з урахуванням 4,7 млрд кубометрів буферного.

Темпи відбору газу з ПСГ у лютому дійсно великі, але їхній показник можна порівняти з іншими зимовими місяцями, вважає аналітик консалтингової компанії ExPro Consulting Михайло Свищо. "За моїми підрахунками, в лютому зі сховищ було відібрано 1,8 млрд кубометрів. Приміром, у січні відбір склав 1,5 млрд кубометрів, у грудні - 1,8 млрд кубометрів", - заявив він у коментарі РБК-Україна.

За оцінкою Свищо, через похолодання споживання газу зросло більш ніж на 25% порівняно з лютим минулого року. "Для покриття цих потреб зросли обсяги відбору газу зі сховищ, тому що видобуток газу був помітно нижчим, ніж у попередні місяці. І саме через збільшене споживання і втрати видобутку довелося додатково залучати імпорт газу в лютому (500 млн кубометрів)", - зазначив експерт.

Але за його прогнозами, обсягів, що залишилися, буде достатньо для завершення нинішнього опалювального сезону, і на 1 квітня в ПСГ може залишитися 0,5 млрд кубометрів активного газу..

Але якби не імпорт, то у сховищах вже не залишилося б активного газу. Україні довелося б використовувати "буферний", а такого в історії України ще не було. "Дуже складно сказати, наскільки ризиковано було б використовувати "буферний" газ. У нас ніколи такої ситуації не було - цей газ завжди був як недоторканний запас", - сказав співрозмовник видання, який має досвід роботи в системі газопостачання.