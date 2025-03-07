Под воздушной атакой россиян пострадали газовые объекты "Нафтогаза"

Одной из целей ракетной атаки российской армии утром 7 марта были газовые объекты в Украине. Пострадали производственные мощности, обеспечивающие добычу газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины ".

"Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры Группы "Нафтогаз". Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений.

"Группа "Нафтогаз" принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом", заявил руководитель "Нафтогаза" Роман Чумак.

Ракетный удар 7 марта

Напомним, Россия 7 марта нанесла ракетно-дроновой удар по Украине. Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, под массированным ракетно-дроновым обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.

Известно, что в Миргородском районе Полтавской области был поврежден газопровод.

По информации Reuters, добыча газа в Украине упала на 40% после российских ракетных ударов. Из-за этого "Нафтогаз" решил импортировать около 800 млн кубометров газа из Европы.

Сокращение добычи привело к тому, что Украине придется импортировать в этом году около 3 млрд кубометров.