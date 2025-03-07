Пошкоджено газопровід та будинки: наслідки атаки РФ по Полтавській області
В ніч на 7 березня російські окупанти атакували Миргородський район Полтавської області. Уламки ворожої цілі пошкодили газопровід, будинки, також є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Полтавської ОВА.
"Вночі ворог атакував Полтавську область. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу", - поінформували в ОВА.
Фото: наслідки атаки РФ у Полтавській області (t.me/poltavskaOVA)
Однак, крім вищевказаних наслідків, постраждали також два житлові будинки та побутовий газопровід.
"Кількість відключених абонентів встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили масований обстріл по Україні. Ворог використовував дрони, запускав ракети з акваторії Чорного моря, і навіть піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, ракети яких, судячи з усього, обстрілювали Україну зранку.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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