Пошкоджено газопровід та будинки: наслідки атаки РФ по Полтавській області

В ніч на 7 березня російські окупанти атакували Миргородський район Полтавської області. Уламки ворожої цілі пошкодили газопровід, будинки, також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Полтавської ОВА.

"Вночі ворог атакував Полтавську область. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу", - поінформували в ОВА. Фото: наслідки атаки РФ у Полтавській області (t.me/poltavskaOVA) Однак, крім вищевказаних наслідків, постраждали також два житлові будинки та побутовий газопровід. "Кількість відключених абонентів встановлюється", - йдеться у повідомленні.