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Пошкоджено газопровід та будинки: наслідки атаки РФ по Полтавській області

П'ятниця 07 березня 2025 07:51
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Пошкоджено газопровід та будинки: наслідки атаки РФ по Полтавській області Фото: кількість відключених абонентів наразі встановлюється (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 7 березня російські окупанти атакували Миргородський район Полтавської області. Уламки ворожої цілі пошкодили газопровід, будинки, також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Полтавської ОВА.

"Вночі ворог атакував Полтавську область. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу", - поінформували в ОВА.

Пошкоджено газопровід та будинки: наслідки атаки РФ по Полтавській області

Фото: наслідки атаки РФ у Полтавській області (t.me/poltavskaOVA)

Однак, крім вищевказаних наслідків, постраждали також два житлові будинки та побутовий газопровід.

"Кількість відключених абонентів встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили масований обстріл по Україні. Ворог використовував дрони, запускав ракети з акваторії Чорного моря, і навіть піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, ракети яких, судячи з усього, обстрілювали Україну зранку.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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