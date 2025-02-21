Видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ракетних ударів, - Reuters

Видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ракетних ударів. У зв'язку з цим Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому і березні, щоб компенсувати падіння видобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми могли б обійтися без імпорту в цей опалювальний сезон, але атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати скорочення внутрішнього виробництва", - сказало анонімне джерело агентства.

Після вторгнення 2022 року Росія вже спрямовувала безліч ракетних і безпілотних атак на електроенергетичний сектор України, але останніми тижнями вона посилила атаки на газові родовища.

Державний "Нафтогаз" і велика приватна енергетична компанія ДТЕК заявили, що в лютому Росія щонайменше двічі атакувала і пошкодила їхні об'єкти.

До ударів Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Дефіцит покривався із газосховищ.

Оператор газотранспортних систем України повідомляє, що країна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і відтоді обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.

Джерело і чиновники від енергетики не розкривають поточного рівня видобутку газу. Україна в основному використовує газ для опалення будинків і побутових потреб.

Основні газовидобувні потужності України вразливі для російських атак, оскільки вони розташовані в прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській області.

Джерело повідомило, що запаси газу в сховищах України невеликі, однак за умови запланованого імпорту і власного видобутку газу країна зможе пережити опалювальний сезон, який зазвичай починається наприкінці жовтня і закінчується у квітні, без введення будь-яких обмежень для промисловості та домогосподарств.

Джерело повідомило, що Україні необхідно почати закачування газу для зимового сезону 2025/26 навесні, а також накопичити близько 13 млрд кубометрів м газу. На початок поточного сезону в сховищах України перебувало 12,9 млрд кубометрів м газу.

Джерело зазначило, що поки що незрозуміло, який обсяг газу може бути імпортовано після березня, оскільки це залежатиме від рівня місцевого видобутку, на який безпосередньо вплине інтенсивність російських ракетних ударів.