Під Маріуполем та Донецьком знищено ворожі ЗРК "Тор" (відео)

Знищення ворожої техніки

Нагадаємо, оператори Сил безпілотних систем батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis за одну ніч знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2".

Раніше ці ж підрозділи упродовж 48 годин ліквідували ще шість одиниць техніки ППО та радіолокаційних станцій, які були важливими елементами багаторівневої системи протиповітряної оборони противника.

Крім того, нещодавно бійці СБС ЗСУ знищили рідкісну російську систему радіоелектронної боротьби "КОП-2", для ураження якої вистачило лише двох безпілотників. Також українські військові вразили станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", вартість якої оцінюють приблизно у 10 мільйонів доларів.