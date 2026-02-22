Под Мариуполем и Донецком уничтожены вражеские ЗРК "Тор" (видео)

Уничтожение вражеской техники

Напомним, операторы Сил беспилотных систем батальона Asgard 412-й бригады Nemesis за одну ночь уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2".

Ранее эти же подразделения в течение 48 часов ликвидировали еще шесть единиц техники ПВО и радиолокационных станций, которые были важными элементами многоуровневой системы противовоздушной обороны противника.

Кроме того, недавно бойцы СБС ВСУ уничтожили редкую российскую систему радиоэлектронной борьбы "КОП-2", для поражения которой хватило лишь двух беспилотников. Также украинские военные поразили станцию РЭБ Р-330Ж "Житель", стоимость которой оценивается примерно в 10 миллионов долларов.