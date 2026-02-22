Нафтобаза в Луганську потрапила під удар: стовп вогню піднявся до неба

У Луганську здійснено атаку на нафтобазу - у мережі очевидці викладають кадри, на яких видно спалахи, заграву, а потім сильну пожежу.

Читайте також: Першокурсники замінюють медиків в окупованому Луганську

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Згідно з викладеними в мережу кадрами з проукраїнських Telegram-каналів, після удару по нафтобазі вгору здійнявся щільний стовп диму і вогню, - це може означати про загоряння нафти.

Також горизонт покрився загравою після удару по нафтобазі.

Перед цим у місті оголошували небезпеку безпілотних ударів.