Нафтобаза в Луганську потрапила під удар: стовп вогню піднявся до неба

Неділя 22 лютого 2026 04:36
UA EN RU
Нафтобаза в Луганську потрапила під удар: стовп вогню піднявся до неба Фото: на метсі працюють служби (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Луганську здійснено атаку на нафтобазу - у мережі очевидці викладають кадри, на яких видно спалахи, заграву, а потім сильну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: Першокурсники замінюють медиків в окупованому Луганську

Згідно з викладеними в мережу кадрами з проукраїнських Telegram-каналів, після удару по нафтобазі вгору здійнявся щільний стовп диму і вогню, - це може означати про загоряння нафти.

Також горизонт покрився загравою після удару по нафтобазі.

Перед цим у місті оголошували небезпеку безпілотних ударів.

Зазначимо, удари по нафтобазі в Луганську вже були зафіксовані раніше, також із наслідками у вигляді пожежі та втрат. Наприклад, 4 вересня було атаковано нафтобазу в окупованому Луганську, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Нафтобаза в Луганську регулярно зазнає обстрілів. У грудні 2023 року ЗСУ підтвердили обстріл дронами нафтобази - були вражені нафто-мастильні склади росіян.

Луганськ Донбас Нефть Атака дронів
