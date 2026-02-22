Нафтобаза в Луганську потрапила під удар: стовп вогню піднявся до неба
У Луганську здійснено атаку на нафтобазу - у мережі очевидці викладають кадри, на яких видно спалахи, заграву, а потім сильну пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Згідно з викладеними в мережу кадрами з проукраїнських Telegram-каналів, після удару по нафтобазі вгору здійнявся щільний стовп диму і вогню, - це може означати про загоряння нафти.
Також горизонт покрився загравою після удару по нафтобазі.
Перед цим у місті оголошували небезпеку безпілотних ударів.
Зазначимо, удари по нафтобазі в Луганську вже були зафіксовані раніше, також із наслідками у вигляді пожежі та втрат. Наприклад, 4 вересня було атаковано нафтобазу в окупованому Луганську, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.
Нафтобаза в Луганську регулярно зазнає обстрілів. У грудні 2023 року ЗСУ підтвердили обстріл дронами нафтобази - були вражені нафто-мастильні склади росіян.