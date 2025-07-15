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Під Херсоном росіяни вдарили по медзакладу: перші фото наслідків

Вівторок 15 липня 2025 10:26
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Під Херсоном росіяни вдарили по медзакладу: перші фото наслідків Фото: наслідки російської атаки у Білозерці (t.me/khersonskaODA)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 15 липня російські терористи вдарили по медзакладу у селищі Білозерка Херсонської області. Через обстріл будівля зазнала значних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонскої ОВА.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю закладу охорони здоров’я у Білозерці. Через "прильоти" вибуховою хвилею потрощено вікна, покрівлю, фасад, а також медичні кабінети всередині.

В Херсонській ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на медичний заклад.

На кадрах видно знищені частини даху та розтрощені стіни всередині будівлі, а також вибиті вікна.

Фото: наслідки російської атаки у Білозерці (t.me/khersonskaODA)

Обстріли Херсону та області

Російські загарбники продовжують тероризувати Херсон і область навіть після втечі з регіону восени 2022 року.

В останній період окупанти все частіше використовують дрони, водночас активно обстрілюють обласний центр і деокуповані населені пункти артилерією та керованими авіабомбами (КАБами).

У передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.

Вдень, 14 липня, російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

У ніч на 13 липня двох людей було поранено у Херсоні після артилерійського обстрілу з боку росіян. 9 липня окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсону, та поранили трьох людей в одному з районів міста.

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