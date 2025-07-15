Под Херсоном россияне ударили по медучреждению: первые фото последствий
В ночь на 15 июля российские террористы ударили по медучреждению в поселке Белозерка Херсонской области. Из-за обстрела здание подверглось значительным разрушениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.
Отмечается, что в результате вражеского удара повреждено здание учреждения здравоохранения в Белозерке. Из-за "прилетов" взрывной волной разбиты окна, кровля, фасад, а также медицинские кабинеты внутри.
В Херсонской ОГА показали фото последствий вражеской атаки на медицинское учреждение.
На кадрах видно уничтоженные части крыши и разбитые стены внутри здания, а также выбитые окна.
Фото: последствия российской атаки в Белозерке (t.me/khersonskaODA)
Обстрелы Херсона и области
Российские захватчики продолжают терроризировать Херсон и область даже после бегства из региона осенью 2022 года.
В последний период оккупанты все чаще используют дроны, при этом активно обстреливают областной центр и деоккупированные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами (УАБами).
В пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека.
Днем, 14 июля, российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.
В ночь на 13 июля два человека были ранены в Херсоне после артиллерийского обстрела со стороны россиян. 9 июля оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, и ранили трех человек в одном из районов города.
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