Под Херсоном россияне ударили по медучреждению: первые фото последствий

В ночь на 15 июля российские террористы ударили по медучреждению в поселке Белозерка Херсонской области. Из-за обстрела здание подверглось значительным разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.

На кадрах видно уничтоженные части крыши и разбитые стены внутри здания, а также выбитые окна.

В Херсонской ОГА показали фото последствий вражеской атаки на медицинское учреждение.

Отмечается, что в результате вражеского удара повреждено здание учреждения здравоохранения в Белозерке. Из-за "прилетов" взрывной волной разбиты окна, кровля, фасад, а также медицинские кабинеты внутри.

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики продолжают терроризировать Херсон и область даже после бегства из региона осенью 2022 года.

В последний период оккупанты все чаще используют дроны, при этом активно обстреливают областной центр и деоккупированные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами (УАБами).

В пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека.

Днем, 14 июля, российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

В ночь на 13 июля два человека были ранены в Херсоне после артиллерийского обстрела со стороны россиян. 9 июля оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, и ранили трех человек в одном из районов города.

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