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Біль, який не вщухає. Сьогодні Україна згадує дітей, які загинули внаслідок агресії РФ

10:46 04.06.2026 Чт
3 хв
Країна-агресор забрала сотні юних життів, що не має виправдання
aimg Ірина Костенко
Біль, який не вщухає. Сьогодні Україна згадує дітей, які загинули внаслідок агресії РФ Загибель дітей - один із найстрашніших наслідків війни (фото ілюстративне: Getty Images)
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4 червня - важлива для кожного українця дата. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.

Докладніше про офіційне встановлення цього дня в Україні та його значимість, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли було встановлено цей пам'ятний день

День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України було офіційно встановлено постановою Верховної Ради від 1 червня 2021 року.

У документі зазначається, що щорічну дату цього пам'ятного дня - 4 червня - схвалили, зокрема, "враховуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН, яка під егідою ООН":

  • заснувала Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії;
  • постановила відзначати його 4 червня кожного року.
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Отже, День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ, збігається з міжнародним пам'ятним днем.

Біль, який не вщухає. Сьогодні Україна згадує дітей, які загинули внаслідок агресії РФПостанова ВРУ щодо пам'ятного дня 4 червня (скриншот: zakon.rada.gov.ua)

Чому про день 4 червня забувати не можна

Традиційно 4 червня в Україні організовують різноманітні меморіальні заходи, хвилини мовчання та акції пам'яті.

Органи державної влади та громадські організації закликають людей:

  • долучитися до щорічної загальнонаціональної акції "Голоси дітей" (започаткованої 4 червня 2022 року першою леді Оленою Зеленською);
  • вшанувати пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна.

У 2026 році країна-агресор продовжує забирати невинні життя.

У Міністерстві освіти й науки розповіли, посилаючись на дані Офісу генерального прокурора, що від початку та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ:

  • загинули 707 українських дітей;
  • 2 548 дітей - дістали поранення.

Ще 2 317 дітей, за даними Національної поліції, вважаються зниклими безвісти.

Біль, який не вщухає. Сьогодні Україна згадує дітей, які загинули внаслідок агресії РФВід початку повномасштабної війни загинуло понад 700 юних українців (інфографіка: facebook.com/UAMON)

"За цими страшними цифрами - обірвані життя та непоправне горе тисяч родин", - додали в МОН.

Наголошується, що "вбивство дітей не має виправдання", адже "жодні військові цілі чи політичні амбіції не можуть бути підставою для позбавлення дитини права на життя".

"Загибель дітей є одним із найстрашніших наслідків війни та болем, який назавжди залишається з родинами, громадами й усією країною. Пам'ятаємо кожного і кожну, співчуваємо родинам та близьким загиблих дітей", - підсумували у міністерстві.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний портал Верховної Ради України, прес-служба Міністерства освіти й науки, портал Профспілки працівників освіти і науки.

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