Біль, який не вщухає. Сьогодні Україна згадує дітей, які загинули внаслідок агресії РФ
4 червня - важлива для кожного українця дата. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.
Докладніше про офіційне встановлення цього дня в Україні та його значимість, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Коли було встановлено цей пам'ятний день
День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України було офіційно встановлено постановою Верховної Ради від 1 червня 2021 року.
У документі зазначається, що щорічну дату цього пам'ятного дня - 4 червня - схвалили, зокрема, "враховуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН, яка під егідою ООН":
- заснувала Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії;
- постановила відзначати його 4 червня кожного року.
Отже, День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ, збігається з міжнародним пам'ятним днем.
Постанова ВРУ щодо пам'ятного дня 4 червня (скриншот: zakon.rada.gov.ua)
Чому про день 4 червня забувати не можна
Традиційно 4 червня в Україні організовують різноманітні меморіальні заходи, хвилини мовчання та акції пам'яті.
Органи державної влади та громадські організації закликають людей:
- долучитися до щорічної загальнонаціональної акції "Голоси дітей" (започаткованої 4 червня 2022 року першою леді Оленою Зеленською);
- вшанувати пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна.
У 2026 році країна-агресор продовжує забирати невинні життя.
У Міністерстві освіти й науки розповіли, посилаючись на дані Офісу генерального прокурора, що від початку та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ:
- загинули 707 українських дітей;
- 2 548 дітей - дістали поранення.
Ще 2 317 дітей, за даними Національної поліції, вважаються зниклими безвісти.
Від початку повномасштабної війни загинуло понад 700 юних українців (інфографіка: facebook.com/UAMON)
"За цими страшними цифрами - обірвані життя та непоправне горе тисяч родин", - додали в МОН.
Наголошується, що "вбивство дітей не має виправдання", адже "жодні військові цілі чи політичні амбіції не можуть бути підставою для позбавлення дитини права на життя".
"Загибель дітей є одним із найстрашніших наслідків війни та болем, який назавжди залишається з родинами, громадами й усією країною. Пам'ятаємо кожного і кожну, співчуваємо родинам та близьким загиблих дітей", - підсумували у міністерстві.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний портал Верховної Ради України, прес-служба Міністерства освіти й науки, портал Профспілки працівників освіти і науки.