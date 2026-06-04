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Под Днепром полностью уничтожен распределительный центр АТБ: что известно о последствиях

17:53 04.06.2026 Чт
3 мин
Центр обеспечивал товарами около 300 магазинов в двух областях
aimg Анастасия Мацепа
Под Днепром полностью уничтожен распределительный центр АТБ: что известно о последствиях Фото: последствия российского удара по распределительному центру АТБ в Днепровском районе (Днепропетровская ОГА)
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В результате прямого попадания российского дрона во время атаки на Днепровский район 3 июня полностью уничтожен распределительный центр корпорации АТБ. Объект обеспечивал доставку продуктов и товаров первой необходимости в около 300 магазинов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом заявил начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко в комментарии Суспільному Днепр, сообщает РБК-Украина.

Главное:

  • Российский дрон полностью уничтожил распределительный центр АТБ в Днепровском районе.
  • Площадь объекта составляла 37,5 тысячи квадратных метров.
  • Центр обеспечивал товарами около 300 магазинов в Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Убытки предварительно оценивают в сотни миллионов гривен.
  • Работники не пострадали, поскольку во время атаки находились в укрытии.
  • Пожар на объекте ликвидировали более 100 спасателей и почти 50 единиц техники.

Распределительный центр АТБ полностью разрушен

Распределительный центр корпорации АТБ был полностью уничтожен в результате прямого попадания дрона во время российской атаки на Днепровский район 3 июня.

По словам начальника управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергея Демченко, сейчас объект не функционирует, а специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений и материальные потери.

''Сейчас сложно говорить о цифрах, потому что еще идут подсчеты, работают эксперты и сотрудники компаний, но можно говорить, что эти убытки будут насчитывать где-то сотни миллионов гривен'', - отметил Демченко.

Площадь разрушенного распределительного центра составляла 37,5 тысячи квадратных метров.

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Как это повлияет на поставки товаров

Уничтоженный логистический центр обеспечивал доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в примерно 300 магазинов сети в Днепропетровской и Запорожской областях.

В компании уже начали перестройку логистических маршрутов и цепей поставок.

По словам Сергея Демченко, АТБ работает над тем, чтобы покупатели не почувствовали дефицита товаров из-за потери одного из ключевых логистических объектов.

''Уже началась работа, чтобы перераспределить цепи поставок и логистику для обеспечения бесперебойных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости. Мы уверены, что эта работа будет выполнена в оптимально сжатые сроки'', - сказал он.

Работники не пострадали

Несмотря на масштабные разрушения, среди сотрудников распределительного центра раненых нет.

На момент удара работники находились в укрытии.

''К счастью, они находились в то время в укрытии, поэтому мы имеем на сегодня только последствия разрушения самого здания и повреждения продукции, которая была в нем'', - сообщил представитель АТБ.

Что известно об атаке на Днепровский район

По данным Днепропетровской ОГА, днем 3 июня войска РФ трижды атаковали Днепровский район.

В результате ударов ранения получили восемь человек. Также возникли масштабные пожары на складах торговой сети и на территории логистической компании.

К ликвидации возгорания на складах привлекли более 100 спасателей и почти 50 единиц техники. Пожар тушили более суток.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 12:50 4 июня пожар на территории распределительного центра удалось полностью ликвидировать.

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