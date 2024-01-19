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Під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом: є постраждалі

Фото: під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталія Юрченко

ДТП з фурою та шкільним автобусом сталася у Чернігівському районі зранку 19 січня. Внаслідок аварії троє осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області у Facebook.

Аварія сталася близько 7:30 19 січня. Відомо, що на трасі під Черніговом зіштовхнулися вантажівка та шкільний автобус. 

За попередніми даними, в ДТП постраждали троє осіб: двоє дорослих та дитина.

На місці інциденту працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Обставини ДТП встановлюються.

 

Фото: під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом (facebook.com/policechernigivshchini)

 

 

Нагадаємо, 3 січня під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто. Рух транспорту трасою Київ-Чоп був ускладнений.

Також 13 січня у Львівській області сталася аварія з постраждалими, траса Київ-Чоп перекривалася.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

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