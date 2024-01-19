Под Черниговом произошло ДТП с фурой и школьным автобусом: есть пострадавшие

Напомним, 3 января под Житомиром произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей. Движение транспорта по трассе Киев-Чоп было затруднено.

Также 13 января во Львовской области произошла авария с пострадавшими, трасса Киев-Чоп перекрывалась.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.