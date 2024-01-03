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Під Житомиром сталася масштабна аварія, рух транспорту ускладнений

Житомир, Середа 03 січня 2024 11:26
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Під Житомиром сталася масштабна аварія, рух транспорту ускладнений Фото: під Житомиром сталася масштабна аварія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна ДТП сталася під Житомиром зранку 3 січня. Рух транспорту трасою Київ-Чоп ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Житомирської області.

Аварія за участі 5 авто сталася близько 9:00 на 142 км автодороги М-06 Київ-Чоп (об'їзна міста Житомира, поблизу села Сонячне, Житомирської області). Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На трасі Київ-Чоп частково ускладнений рух автівок в обох напрямках. Поліція організувала реверсний рух.

"Патрульні забезпечують безпеку, регулювання дорожнього руху та займаються оформленням адміністративних матеріалів. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться у повідомленні.

Під Житомиром сталася масштабна аварія, рух транспорту ускладнений

Фото: під Житомиром сталася масштабна аварія (t.me/patrol_police_zt)

Нагадаємо, 7 грудня під Ізюмом сталася масштабна аварія. Поліцейські повідомляли про шістьох загиблих і сімох постраждалих внаслідок ДТП.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

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