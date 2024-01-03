Під Житомиром сталася масштабна аварія, рух транспорту ускладнений
Масштабна ДТП сталася під Житомиром зранку 3 січня. Рух транспорту трасою Київ-Чоп ускладнений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Житомирської області.
Аварія за участі 5 авто сталася близько 9:00 на 142 км автодороги М-06 Київ-Чоп (об'їзна міста Житомира, поблизу села Сонячне, Житомирської області). Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
На трасі Київ-Чоп частково ускладнений рух автівок в обох напрямках. Поліція організувала реверсний рух.
"Патрульні забезпечують безпеку, регулювання дорожнього руху та займаються оформленням адміністративних матеріалів. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться у повідомленні.
Фото: під Житомиром сталася масштабна аварія (t.me/patrol_police_zt)
Нагадаємо, 7 грудня під Ізюмом сталася масштабна аварія. Поліцейські повідомляли про шістьох загиблих і сімох постраждалих внаслідок ДТП.
За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.
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