Під Житомиром сталася масштабна аварія, рух транспорту ускладнений

Масштабна ДТП сталася під Житомиром зранку 3 січня. Рух транспорту трасою Київ-Чоп ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Житомирської області.

Аварія за участі 5 авто сталася близько 9:00 на 142 км автодороги М-06 Київ-Чоп (об'їзна міста Житомира, поблизу села Сонячне, Житомирської області). Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На трасі Київ-Чоп частково ускладнений рух автівок в обох напрямках. Поліція організувала реверсний рух. "Патрульні забезпечують безпеку, регулювання дорожнього руху та займаються оформленням адміністративних матеріалів. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться у повідомленні. Фото: під Житомиром сталася масштабна аварія (t.me/patrol_police_zt)