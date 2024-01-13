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У Львівській області сталася ДТП: трасу Київ-Чоп перекрили

Винники, Субота 13 січня 2024 14:19
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У Львівській області сталася ДТП: трасу Київ-Чоп перекрили Фото: у Львівській області сталася ДТП з постраждалими (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Наталія Юрченко

ДТП з постраждалими сталася у Львівській області у суботу, 13 січня. Поліція перекрила трасу Київ-Чоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України у Telegram.

Аварія сталася біля міста Винники. Правоохоронці наголошують, що внаслідок ДТП є потерпілі. Інших деталей інциденту та кількість постраждалих не називають.

Через дорожню аварію рух трасою державного значення Київ-Чоп частково перекрили.

"Рух на цій ділянці дороги перекритий. На місці події працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Патрульні організували реверсний рух транспорту. Поліція закликає водіїв бути обережними на дорогах та враховувати погодні умови.

У Львівській області сталася ДТП: трасу Київ-Чоп перекрили

Фото: у Львівській області сталася ДТП з постраждалими (t.me/patrolpolice_ua)

Нагадаємо, 3 січня під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто. Рух транспорту трасою Київ-Чоп теж був ускладнений.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

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