У Нацполіції розповіли, скільки українців загинуло у ДТП в 2023 році

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, скільки українців загинуло в ДТП за 10 місяців 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Зазначається, що за 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини, ще 24 774 постраждали.

"Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня. Проте багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП. На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії", - заявив Білошицький.

Українців закликали дотримуватись правил дорожнього руху та:

Дотримуватись безпечної швидкості

Пам'ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування

Сідати за кермо тверезим та відпочившим

Користуватися ременями безпеки

Носити світлоповертальні елементи на одязі, коли ви - пішохід.

ДТП в Україні

18 листопада через аварію за участі двох легкових автомобілів у Вараському районі Рівненської області до лікарні доставили чотирьох осіб.

Також, ввечері 17 листопада сталась ДТП з автомобілем Hummer. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.

До цього в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Нещодавно у Полтавській області через туман сталася масштабна аварія. Через погану видимість зіткнулися 10 автомобілів.