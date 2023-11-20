ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Нацполіції розповіли, скільки українців загинуло у ДТП в 2023 році

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 05:13
UA EN RU
У Нацполіції розповіли, скільки українців загинуло у ДТП в 2023 році Фото: скільки українців загинуло через ДТП у 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, скільки українців загинуло в ДТП за 10 місяців 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зазначається, що за 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини, ще 24 774 постраждали.

"Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня. Проте багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП. На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії", - заявив Білошицький.

Українців закликали дотримуватись правил дорожнього руху та:

  • Дотримуватись безпечної швидкості
  • Пам'ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування
  • Сідати за кермо тверезим та відпочившим
  • Користуватися ременями безпеки
  • Носити світлоповертальні елементи на одязі, коли ви - пішохід.

ДТП в Україні

18 листопада через аварію за участі двох легкових автомобілів у Вараському районі Рівненської області до лікарні доставили чотирьох осіб.

Також, ввечері 17 листопада сталась ДТП з автомобілем Hummer. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.

До цього в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Нещодавно у Полтавській області через туман сталася масштабна аварія. Через погану видимість зіткнулися 10 автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП полиция
NEWS
Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому
Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни