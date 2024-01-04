Під Черніговом мікроавтобус влетів в КПП: є загиблий (фото)

"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції вчора близько 23:20. На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту", - розповіли у відомстві.

Фото з місця смертельної аварії на КПП під Черніговом (t.me/policechernihiv)

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса "Renault Master", рухаючись автодорогою "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі", не обрав безпечної швидкості руху та не виконав вимог дорожніх знаків.

"Внаслідок цього автівка скоїла наїзд на бетонні плити. В результаті автопригоди водій загинув на місці", - кажуть в поліції.

Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

ДТП в Україні

За останніми даними, в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.

Наприклад, раніше в Рівненській області через аварію на блокпосту за участю трьох автомобілів загинула одна людина. З недавнього - на початку листопада у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано.