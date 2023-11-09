Скільки військових загинули через ДТП на блокпостах: відповідь МВС

ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора Департаменту комунікації МВС Антона Страшка в ефірі "Радіо Свобода".

"Загалом на сьогоднішній день внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців - це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 - зазнали поранення. Такі дані маємо на сьогоднішній день від початку повномасштабної війни", - зазначив він.

За даними Міністерства внутрішніх справ, найчастіше причинами ДТП на блокпостах було порушення прав дорожнього руху водіями. Йдеться про перевищення швидкості, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов.

Страшко додав, що в Україні з лютого 2022 року зменшили кількість блокпостів. Але всі їх прибрати не можуть.

"Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Блокпости – основне завдання їх виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні", - сказав він.

ДТП на блокпостах

Нагадаємо, що найгучнішою справою про загибель військового через ДТП стала аварія за участі голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Він біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Також 25 липня на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" у столиці водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, двоє отримали травми.

Крім того, 7 листопада на Закарпатті автомобіль збив прикордонника на блокпосту. Військового госпіталізували з травмами.