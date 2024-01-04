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Под Черниговом микроавтобус влетел в КПП: есть погибший (фото)

Фото: под Черниговом микроавтобус влетел в КПП, есть погибший (cn.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Под Черниговом водитель микроавтобуса въехал в бетонные плиты на контрольно-пропускном пункте (КПП). Водитель погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

"Сообщения о дорожно-транспортном происшествии поступили в полицию вчера около 23:20. На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта", - рассказали в ведомстве.

 

Фото с места смертельной аварии на КПП под Черниговом (t.me/policechernihiv)

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Renault Master, двигаясь по автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, не выбрал безопасной скорости движения и не выполнил требований дорожных знаков.

"В результате этого автомобиль совершил наезд на бетонные плиты. В результате автопроисшествия водитель погиб на месте", - говорят в полиции.

Следователь полиции открыл уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

ДТП в Украине

По последним данным, в Украине зарегистрировано 19 743 ДТП с погибшими или пострадавшими, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 получили травмы. В частности, ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.

Например, ранее в Ровенской области из-за аварии на блокпосту с участием трех автомобилей погиб один человек. Из недавнего - в начале ноября в Киеве на блокпосту сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она была госпитализирована.

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