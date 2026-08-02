Під час вибуху в Москві могла постраждати дочка генерала, - росЗМІ

Що відомо про ймовірне поранення доньки генерала

Видання пише, що про перебування Марії Чайко серед постраждалих йому повідомило джерело, близьке до керівництва ресторану Balzi Rossi.

Журналісти також звернули увагу на списки постраждалих, оприлюднені на пов'язаних із силовиками каналах РЕН ТВ та 112.

Там фігурує 25-річна Марія П., яка отримала відкриту черепно-мозкову травму.

Слід у витоку даних

За даними видання, Марії Чайко теж 25 років, а у витоках із баз даних вона фігурує під прізвищем Передрій. У Чайко та Передрій збігаються адреса проживання й дата народження, а в телефонних книгах вона записана як "наречена" та "Чайко Марія".

Фото: фот, ймовірно, Марії Передрій (росЗМІ)

Ймовірно, Передрій - це прізвище чоловіка доньки генерала, робить висновок "Верстка".

Що з чоловіком Марії Чайко

У списках постраждалих є 27-річний "Даніїл П.", який, згідно з витоками даних, може бути Даниїлом Передрієм - йому теж 27 років.

Видання з'ясувало, що серед його друзів у соцмережах є один з акаунтів Марії Чайко.

Вибух у ресторані в центрі Москви - що відомо

Нагадаємо, вибух у ресторані Balzi Rossi поблизу сталінської висотки на Кудринській площі стався ввечері 1 серпня, після чого в закладі виникла пожежа.

Тоді ж стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

Тим часом влада РФ згодом надала подробиці інциденту - вибухівку до ресторану принесла жінка, яку охоронець не пустив усередину.